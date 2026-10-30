Corea del Nord, Kim in visita a una mostra dedicata ai droni d’attacco

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha chiesto una rapida espansione della tecnologia dei droni e ha assistito a test su varie armi, secondo quanto riportato venerdì dai media statali. La notizia è arrivata il giorno dopo che l’esercito sudcoreano aveva dichiarato che la Corea del Nord aveva lanciato circa 10 missili balistici a corto raggio verso il mare, nel corso di quelli che sono stati i primi lanci di armi balistiche in 17 giorni. L’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Korean Central News Agency ha riferito che giovedì Kim ha visitato una mostra dedicata a una varietà di droni d’attacco e di altro tipo, che illustrano i recenti progressi nel campo della tecnologia aeronautica senza pilota.