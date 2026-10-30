Cisgiordania, le forze israeliane demoliscono le case dei palestinesi a Hebron

L’Idf ha demolito due abitazioni in risposta all’uccisione di soldati israeliani, da parte di due uomini armati palestinesi, avvenuta venerdì nella città di Hebron, nella Cisgiordania occupata. Dalla scorsa settimana, le forze dello Stato ebraico stanno portando avanti un’ampia operazione militare nel territorio, effettuando arresti e demolizioni. Le Nazioni Unite – riporta Associated Press – hanno condannato l’intervento in corso a Hebron affermando che la campagna ha causato lo sfollamento di oltre 2.000 palestinesi.