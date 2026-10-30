Armenia, rissa in parlamento tra maggioranza e opposizione

All’assemblea nazionale di Yerevan, in Armenia, è scoppiata una rissa dopo un acceso scambio di battute tra i parlamentari del partito di governo, Contratto Civile, e quelli del blocco di opposizione, Armenia Forte. Di solito, durante scontri di questo tipo, le trasmissioni vengono interrotte, ma il presidente del parlamento Ruben Rubinyan ha dichiarato che avrebbe mantenuto attiva la diretta affinché il pubblico potesse vedere cosa stava accadendo. I media locali hanno riferito che si è trattato della terza rissa in parlamento questo mese.