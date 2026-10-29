Venezuela, María Corina Machado visita le zone colpite dal terremoto

(LaPresse) – La leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado ha visitato lo Stato di La Guaira, tra le aree colpite dal terremoto, nell’ambito delle iniziative di mobilitazione e solidarietà a sostegno della popolazione. Accolta da numerosi sostenitori e residenti, Machado ha elogiato la resilienza, il coraggio e l’unità dimostrati dai cittadini durante l’emergenza. La leader dell’opposizione ha ribadito che la solidarietà e il sostegno reciproco sono fondamentali per aiutare le comunità colpite e ricostruire il Paese, guardando a un futuro migliore.