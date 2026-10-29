Mps, Lovaglio: "Se ho ancora fiducia soci? Incassano 800 mln…"

“Se ho ancora la fiducia dei soci? Siccome hai fatto guadagnare e hai fatto alzare il prezzo e gli azionisti incassano 800 milioni in più, pensate che gli azionisti ti vogliano sfiduciare?”. Lo ha detto Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Mps, in conferenza stampa dopo l’assemblea dei soci della banca a Siena in cui i soci hanno bocciato il piano con le due Ops su Bpm e Banca Generali in risposta all’Opas di Intesa Sanpaolo e la fusione con Mediobanca, a chi fra i cronisti gli chiede se pensa ancora di avere la fiducia degli azionisti dopo la schiacciante bocciatura subita in assemblea oggi.

“Senza la nostra iniziativa – risponde il banchiere – credo che difficilmente Intesa Sanpaolo avrebbe alzato il prezzo, quindi credo che sicuramente una buona parte degli azionisti abbia apprezzato il nostro impegno, che non è volontà, è un dovere di valutare le operazioni che possano creare il maggior valore per i tuoi azionisti. Con questo progetto si pensava di andare in campo a giocare la partita, ma non ci siamo potuti andare per l’ultimatum di Intesa. E con Delfin poi che ha aderito all’Opas è chiaro che il nostro progetto non aveva possibilità di andare avanti”.