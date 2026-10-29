Mar Nero, droni colpiscono nave cargo al largo della Bulgaria

(LaPresse) -Tre droni hanno colpito mercoledì la nave portacontainer “Contship Jet”, battente bandiera liberiana, nel Mar Nero, al largo della costa bulgara. I 18 membri dell’equipaggio sono stati soccorsi dopo aver abbandonato l’imbarcazione. L’attacco è avvenuto a circa 21 miglia nautiche a sud-est di Shabla. A bordo si trovavano 14 filippini e quattro ucraini, trasferiti al porto di Varna per accertamenti medici. La nave era partita dal porto israeliano di Haifa ed era diretta a Costanza, in Romania, con 421 container il cui contenuto non è stato reso noto.