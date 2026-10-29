Bosnia, precipita elicottero militare italiano dell’Eufor: ci sono morti e feriti

Un elicottero italiano CH-47 Chinook appartenente all’Eufor si è schiantato oggi a Brcko, nel nord-est della Bosnia. Hanno perso la vita alcuni membri del personale dell’Eufor, mentre altri hanno riportato ferite gravi. L’Eufor ha annunciato di aver aperto un’indagine completa e approfondita sull’accaduto e che fornirà ulteriori informazioni non appena saranno state verificate e quando sarà opportuno farlo. Secondo i media locali che citano il sindaco di Brcko, Sinisa Milic, il bilancio è di 4 morti e 11 feriti.