Youssef Siher, Salvini: "Dubbi sulla neutralità del giudice che lo ha scarcerato"

“I giudici hanno rispettato la legge? Mi può far supporre che una giudice Pro-Pal che ha firmato l’appello per Gaza nei confronti di uno che, da questo punto di vista pare che la pensi come lei, non possa essere considerata super partes come io dovrei considerare tutti i giudici italiani?”. Lo ha detto Matteo Salvini a margine di un convegno a Roma sulla scarcerazione di Youssef Siher, ritenuto la mente del “Movimento 17 ottobre“. A chi gli fa notare che in questo modo sta sostenendo che una giudice italiana stia favorendo un terrorista il vice premier ha risposto: “Il termine terrorismo è stato indicato dalla Procura di Milano. Punto. Quindi o ha sbagliato la Procura di Milano, di cui ho totale stima o ha avuto una valutazione diversa questo giudice che liberamente, perché siamo in democrazia, l’anno scorso firmò l’appello dei giuristi per Gaza. Mi domando se questo giudizio di oggi sia totalmente libero da ogni condizionamento e da ogni convinzione personale. E non vorrei, visto che la mia Milano venerdì avrà in piazza un corteo che si preannuncia problematico da tutti i punti di vista, questo liberi tutti possa essere un pessimo segnale. Spero di essere smentito dai fatti, però sono convinto che la procura di Milano, che è composta da gente seria, non scriva accuse a casaccio”, ha concluso Salvini.