Yemen, gli Houthi accusano le forze governative per un raid su una fabbrica

I media controllati dagli Houthi hanno riferito che martedì le forze governative sostenute dall’Arabia Saudita hanno sferrato attacchi aerei contro una fabbrica di cemento denominata “Hamdan” a Sana’a. L’emittente televisiva Al Masirah ha trasmesso immagini che mostravano le fiamme divampare nella fabbrica mentre i vigili del fuoco cercavano di domare l’incendio utilizzando macchinari e acqua. Le immagini mostravano anche i vigili del fuoco impegnati a soccorrere i lavoratori rimasti intrappolati all’interno dello stabilimento, tra le fiamme che si facevano sempre più intense e il fumo che si alzava a volute. In precedenza, gli Houthi avevano accusato le forze governative di aver ucciso due persone durante un attacco contro una stazione di servizio nei pressi della città yemenita assediata di Taiz, dove i combattimenti tra le due parti si stanno intensificando.