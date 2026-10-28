Venezuela, Delcy Rodriguez: "Le elezioni rispettino le garanzie politiche"

Martedì la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha guidato una manifestazione nello Stato di Carabobo, dove ha invocato il dialogo politico con l’opposizione, a distanza di mesi dalla sua promessa di una transizione politica. «Le elezioni che si terranno in Venezuela devono essere elezioni volte a risolvere i problemi, non a diventare un problema; e chiunque vinca o perda, le sue garanzie devono essere rispettate», ha affermato. Le dichiarazioni di Rodríguez sono giunte dopo che la leader dell’opposizione e premio Nobel Maria Corina Machado, arrivata domenica, ha organizzato una marcia con i sostenitori dal Venezuela occidentale fino a Caracas. Durante il suo discorso, Rodríguez ha menzionato le controversie economiche internazionali in corso, chiedendo la restituzione delle riserve auree venezuelane detenute nel Regno Unito. La Banca d’Inghilterra ha trattenuto le riserve auree di proprietà del Venezuela, poiché la Gran Bretagna non riconosce il governo di Nicolás Maduro, predecessore di Delcy Rodríguez.