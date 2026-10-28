Usa, Trump su Flavio Bolsonaro: "Se vuole venire negli Usa non direi di no"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che approverebbe la visita di Flavio Bolsonaro negli Stati Uniti, definendo lui e la sua famiglia «persone perbene. Le elezioni sono state davvero strane e le ho trovate terribili», ha detto Trump ai giornalisti alla Joint Base Andrews, nel Maryland, dopo essere tornato martedì dalla campagna elettorale in Texas. Ha sottolineato ancora una volta, tuttavia, di non aver appoggiato Bolsonaro nelle elezioni presidenziali brasiliane. Alla domanda su dove si trovasse Bolsonaro, Trump ha risposto di aver sentito dire che era in Argentina.