Ucraina, raid russo su Kharkiv provoca almeno 5 feriti: il video dei soccorsi

Un attacco con droni russi ha ferito cinque persone, tra cui un bambino di 4 anni, e ha provocato un vasto incendio a Kharkiv durante la notte, secondo quanto riferito dal Servizio statale di emergenza ucraino. Il drone a reazione ha colpito il quartiere Osnovianskyi della città, incendiando un condominio, un’abitazione privata, alcuni annessi e un edificio industriale. L’incendio si è esteso su una superficie di 2.500 metri quadrati. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, sono stati danneggiati anche altri condomini, garage e veicoli. I soccorritori e le altre squadre di emergenza hanno operato sul posto sotto la minaccia di ulteriori attacchi, ha precisato il Servizio di Emergenza.