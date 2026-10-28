Serbia, attacco a una guardia davanti all'ambasciata di Israele a Belgrado: ucciso

Mercoledì la polizia serba ha riferito che un aggressore non identificato ha attaccato una guardia con dei coltelli davanti all’Ambasciata israeliana a Belgrado ed è stato ucciso poco dopo mezzanotte. Il ministro dell’Interno Ivica Dacic ha dichiarato che la polizia sta trattando l’incidente come un “attacco terroristico” e ha innalzato il livello di allerta terroristica al massimo, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine nei luoghi chiave. Ha precisato che l’aggressore era un minore ed era in possesso di due coltelli. Le foto della polizia scattate sul posto mostrano la guardiola all’esterno dell’ambasciata e l’area transennata con nastro di sicurezza, mentre agenti in tenuta antisommossa si trovavano nelle vicinanze. Si ritiene che l’aggressore provenisse dalla città di Sabac, nella Serbia occidentale, ha affermato Dacic.