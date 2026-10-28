Scontro tra treni in Spagna, re Felipe VI: "Siamo addolorati, grande tristezza per questa tragedia"

Dopo il terribile incidente ferroviario vicino a Toledo che ha sconvolto la Spagna, re Felipe VI ha espresso le sue condoglianze per le famiglie delle 64 vittime.
“Siamo addolorati per questa terribile tragedia e desideriamo esprimere alle famiglie le nostre condoglianze, la nostra tristezza, il nostro sostegno e il nostro affetto in questo momento così duro e difficile”, ha affermato il sovrano, che sta partecipando a un’esercitazione militare a Betera, nella provincia di Valencia.”Abbiamo dovuto interrompere questa attività qui a Betera e tornare indietro il prima possibile”, ha aggiunto.
Per la Spagna si tratta del secondo incidente mortale con un treno ad alta velocità dall’inizio dell’anno.
Seguici su
Dopo il terribile incidente ferroviario vicino a Toledo che ha sconvolto la Spagna, re Felipe VI ha espresso le sue condoglianze per le famiglie delle 64 vittime.