Scontro tra treni in Spagna, re Felipe VI: "Siamo addolorati, grande tristezza per questa tragedia"

Dopo il terribile incidente ferroviario vicino a Toledo che ha sconvolto la Spagna, re Felipe VI ha espresso le sue condoglianze per le famiglie delle 64 vittime.

“Siamo addolorati per questa terribile tragedia e desideriamo esprimere alle famiglie le nostre condoglianze, la nostra tristezza, il nostro sostegno e il nostro affetto in questo momento così duro e difficile”, ha affermato il sovrano, che sta partecipando a un’esercitazione militare a Betera, nella provincia di Valencia.”Abbiamo dovuto interrompere questa attività qui a Betera e tornare indietro il prima possibile”, ha aggiunto.

Per la Spagna si tratta del secondo incidente mortale con un treno ad alta velocità dall’inizio dell’anno.