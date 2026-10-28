Portogallo, migliaia fuori dal Parlamento protestano per l'emergenza abitativa

In Portogallo, migliaia di persone che manifestavano contro una crisi abitativa che si protrae e si aggrava si sono radunate davanti al Parlamento a Lisbona. Le proteste delle ultime settimane hanno preso spunto dalle manifestazioni iniziate il mese scorso nella vicina Spagna per motivi simili, ovvero il costo insostenibile degli alloggi. Il presidente portoghese António José Seguro ha convocato il Consiglio di Stato, un organo consultivo, per una riunione la prossima settimana al fine di discutere delle proteste in Portogallo. Diverse migliaia di persone si sono radunate davanti all’Assemblea Repubblicana, il Parlamento portoghese, mentre all’interno dell’edificio i legislatori discutevano i piani di spesa del governo di centro-destra per il prossimo anno.