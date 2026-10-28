Nuoro, la polizia sequestra armi, dinamite e droga a 8 persone: le immagini dell’operazione

La Polizia di Stato ha dato esecuzione a diversi decreti di perquisizione nei confronti di 8 soggetti residenti fra Orgosolo e Nuoro. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Nuoro, e condotta dalla squadra mobile della Questura di Nuoro aveva come oggetto un traffico di armi e cocaina. Nel corso delle perquisizioni, avvenute oggi, la squadra mobile ha rinvenuto e sequestrato droga e un arsenale con armi e dinamite. Il materiale ritrovato include: 6 fucili da caccia, di cui 3 semiautomatici, tutti con matricola abrasa; 10 candelotti di dinamite ad alto potenziale distruttivo; 8 detonatori; 1 kg di cocaina; 12 kg di marijuana; 5000 euro in contanti. Nell’ambito dell’operazione è stato arrestato un noto pregiudicato di Orgosolo e sono state denunciate a piede libero altre 7 persone, residenti tra il capoluogo e Orgosolo. Durante le esecuzioni impiegati diversi operatori di polizia dei Commissariati di P. S. di Orgosolo e di Gavoi, del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, del Nucleo artificieri della Questura di Cagliari, delle unità cinofile della Questura di Oristano e della Polizia Penitenziaria. Il materiale esplodente sequestrato, verosimilmente già pronto per essere utilizzato in un attentato, è stato messo in sicurezza e, su disposizione della Procura della Repubblica di Nuoro, fatto brillare in un luogo sicuro dagli operatori del Nucleo artificieri della Questura di Cagliari. Sulle armi rinvenute, tutte con matricola abrasa, sono stati disposti gli accertamenti le analisi tecniche per verificare se le stesse siano state utilizzate per portare a termine altri reati.