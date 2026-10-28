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mercoledì 28 ottobre 2026

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Manovra 2027, Salvini: “Affronta tante battaglie storiche della Lega come Quota 100”

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“Sono contento. In questa manovra ci sono le battaglie storiche della Lega, il superamento della legge Fornero e quindi, dal 2027, chi vuole potrà recuperare 3 anni di vita andando in pensione a 64 anni e non a 67. Per le partite IVA la flat tax, l’impegno ad alzare a €100.000 per le partite IVA, la tassazione semplice, parte al 15% senza burocrazia il rifinanziamento di strade sicure e il fondamentale contributo delle banche. Ricorderete quest’estate si parlava di 2 miliardi. Siamo arrivati a 5. Quindi sono molto contento”. Raggiante il vice premier Matteo Salvini, che a margine di un convegno a Roma commenta l’approvazione della manovra finanziaria. “Per quanto riguarda il contributo delle banche e dal sistema finanziario – aggiunge – parliamo di soldi veri i che hanno però una franchigia per le piccole banche come le banche di credito cooperativo.”