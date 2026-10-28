Manovra 2027, Meloni: "Rendiamo strutturale lo stop al bollo auto"

“Con questa legge di bilancio confermiamo tutti i provvedimenti inseriti nella precedente manovra che sarebbero terminati alla fine di quest’anno. Quindi un pacchetto di misure che già da solo vale circa 9 miliardi di euro”, ha detto Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Sull’Irpef, la premier ha annunciato un innalzamento della soglia del secondo scaglione, quello al 33%, “fino a 55mila euro: si traduce in un beneficio massimo di circa 500 euro l’anno. Interveniamo anche sul regime forfettario degli autonomi: alziamo la soglia per accedere al regime da 85 a 100mila euro”.

Capitolo a parte per lo stop al bollo auto, che viene resto strutturale. “Niente bollo auto sulle auto di piccola e media potenza fino a 80 kilowatt e sulle moto; parliamo di circa il 70% dei veicoli in circolazione”, ha illustrato Meloni, che ha lanciato una frecciatina al centrosinistra: “In molti avevano tentato di sminuire questa misura sostenendo che fosse una mancetta elettorale anche perché valeva solo per il 2027. Verranno smentiti perché troveranno nero su bianco quello che avevamo ampiamente detto e cioè che la misura è strutturale e definitiva”.

Sempre a proposito di auto, il Cdm ha dato l’OK alla possibilità, per chi se ne vorrà avvalere, di avere delle targhe personalizzate. “Qualcosa mi dice che la creatività degli italiani qui potrebbe farsi vedere”, ha commentato la premier.