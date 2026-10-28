Manovra 2027, Meloni: "OK del Cdm a legge di Bilancio da circa 26 mld"

“Il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio per il 2027. E’ la quinta di questo governo, è una legge di bilancio che vale complessivamente circa 26 miliardi di euro. Voglio dire che la filosofia che governa anche questa manovra di bilancio è stata quella di concentrare le risorse, non moltissime, che avevamo a disposizione sulle stesse priorità alle quali ci siamo dedicati nei quattro anni che sono passati: famiglia, natalità, riduzione delle tasse, tutela del potere d’acquisto, incentivi al lavoro, incentivi alle imprese, salute dei cittadini”. Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.