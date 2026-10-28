Manovra 2027, Meloni: “Cedolare secca a 5% per canone concordato, 1% per affitti under 35”

“Sugli affitti a canone concordato l’aliquota della cedolare secca scende dal 10 al 5%, ma per chi affitta a canone concordato a un giovane fino a 35 anni la cedolare secca è all’1%. Significa che chiaramente per il proprietario converrà affittare a un canone calmierato, e converrà molto affittare a canone calmierato a un giovane, piuttosto che a normale prezzo di mercato o tenere la casa sfitta o magari affittarla in nero”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del Cdm sulla manovra. “Più case sul mercato, affitti più bassi e più giovani che possono uscire di casa e farsi un vita”, ha aggiunto.