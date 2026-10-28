India, migliaia gli evacuati per il ciclone Arnab sulla Baia del Bengala

Le autorità dell’India hanno evacuato decine di migliaia di persone dalle zone costiere a rischio nello stato dell’Andhra Pradesh orientale, poiché si prevedeva che un forte ciclone sulla Baia del Bengala avrebbe raggiunto la costa orientale del Paese, secondo quanto riferito dalle autorità. Il Dipartimento Meteorologico Indiano ha dichiarato che il ciclone Arnab si è intensificato fino a diventare una tempesta ciclonica “molto grave” e che avrebbe raggiunto la costa dell’Andhra Pradesh nelle prime ore di mercoledì mattina, accompagnato da raffiche di vento e forti piogge. Secondo i funzionari dell’autorità statale per la gestione delle emergenze, le fasce esterne del ciclone Arnab hanno iniziato a sferzare alcune zone della costa dell’Andhra Pradesh nella tarda serata di martedì, mentre la tempesta si intensificava sul Golfo del Bengala e si avvicinava a un approdo anticipato rispetto alle previsioni. In precedenza, i funzionari avevano previsto che il ciclone avrebbe raggiunto la costa più tardi in mattinata.