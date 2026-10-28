Gio Evan: "Capisco la rabbia dei giovani, gli stiamo rubando il presente"

“Mettiamo le telecamere in primo piano alla vetrina rotta e nessuno che si chiede perché. Andiamo a vedere cosa ti porta a rompere la vetrina”. Così il poeta, scrittore e cantautore Gio Evan legge le piazze piene di ragazzi e gli scontri dei giorni scorsi a Milano. “Abbiamo bisogno di governi giovani”, dice a LaPresse l’artista. A marzo l’artista torna in teatro con ‘Persone luminose’, “il racconto di queste persone che non hanno bisogno di fare granché per essere splendide”. Lo spettacolo condivide il filo del nuovo singolo ‘Gran lavoro’, che mette il percorso davanti al traguardo. “Quando sento dire stiamo rubando il futuro ai giovani, penso che in realtà gli stiamo rubando il presente, che è molto più grave”, aggiunge Gio Evan.