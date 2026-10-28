Elezioni Israele, Trump: "Ho visto che Netanyahu è andato molto bene"

“Dagli exit poll ho sentito che (Netanyahu ndr.) sta facendo molto bene. Penso che quando è arrivato il mio endorsement lo abbia aiutato molto”. Così il presidente Usa, Donald Trump, rispondendo a una domanda dei giornalisti alla Joint Base Andrews, in Maryland, dopo essere tornato da due comizi elettorali in Texas. “In realtà ho sentito dire che è andato piuttosto bene”, ha detto Trump, precisando tuttavia che “è un po’ presto”. Il presidente Usa ha detto che non aveva ancora parlato con il premier israeliano Benjamin Netanyahu dei risultati. Prima delle elezioni Trump ha fatto due volte il suo endorsement per Netanyahu.