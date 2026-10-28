Elezioni Israele, Netanyahu: "Occasione storica di eliminare la minaccia iraniana"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha esortato i partiti ebraici a schierarsi al suo fianco, promettendo di “eliminare la minaccia esistenziale rappresentata dall’Iran”. Rivolgendosi a sostenitori esuberanti poco dopo le 3 del mattino di mercoledì, Netanyahu ha sottolineato che il suo partito, il Likud, dovrebbe risultare il primo in termini di seggi nel prossimo parlamento. Ha elencato i successi militari di Israele negli ultimi tre anni e ha sottolineato i suoi stretti legami con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella lotta contro il regime iraniano. In un messaggio rivolto ai suoi rivali, ha affermato che non dovrebbe essere formato alcun governo che faccia affidamento sui partiti arabi.