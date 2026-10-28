Elezioni Israele 2026, attivisti anti Netanyahu festeggiano dopo gli exit poll

Sebbene gli exit poll non abbiano indicato un chiaro vincitore alle elezioni israeliane, gli attivisti anti-Netanyahu, membri di un’organizzazione di sinistra chiamata “The Pink Front”, hanno festeggiato i primi risultati degli exit poll nella tarda serata di martedì a Tel Aviv. I sondaggi all’uscita dalle urne diffusi dalle principali emittenti televisive israeliane indicavano che il blocco di Netanyahu avrebbe ottenuto circa 57 seggi, l’opposizione circa 47 e i partiti arabi circa 15. Ciò preparerebbe il terreno per settimane di manovre politiche prima che venga proclamato un primo ministro — o venga indetto un altro turno elettorale.