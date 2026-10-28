Cile, proteste contro il governo per le riduzioni di pena concesse ai molestatori sessuali

Decine di persone in Cile hanno manifestato davanti al Ministero della Giustizia cileno a Santiago, chiedendo le dimissioni del ministro della Giustizia e invitando il governo a revocare alcune delle riduzioni di pena concesse per buona condotta. I manifestanti hanno affermato che i molestatori sessuali avrebbero beneficiato di tale misura. La reazione è scaturita dopo che sono emerse notizie secondo cui 27 persone condannate per abusi sessuali e 29 condannate per stupro di minori avrebbero beneficiato di riduzioni di pena da quando José Antonio Kast è entrato in carica a marzo. Martedì, l’esecutivo ha presentato un disegno di legge, sostenendo che tutte le pene possano beneficiare di riduzioni per buona condotta. Lo scandalo ha suscitato richieste di dimissioni del ministro della Giustizia Fernando Rabat da parte dei parlamentari dell’opposizione e del partito di governo. Kast ha mantenuto Rabat al suo incarico, mentre i parlamentari dell’opposizione preparano una mozione di impeachment contro il ministro.