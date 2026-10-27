Russia, Putin: "Tentativi di escluderci da mercato gas avranno conseguenze"

(LaPresse) – Qualsiasi tentativo di escludere la Russia dal mercato globale del gas avrà delle conseguenze, principalmente un aumento dei costi per i consumatori. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo al Forum dei Paesi Esportatori di Gas . “Vorrei sottolineare ancora una volta che qualsiasi tentativo di escludere la Russia dal mercato globale del gas o di ostacolare lo sviluppo di questo settore nel nostro Paese ha gravi conseguenze”, ha affermato il leader del Cremlino. “In primo luogo, impone costi proibitivi agli utenti finali stranieri di gas, ovvero aziende, imprese e famiglie. È proprio ciò che stiamo vedendo ora in Europa, che sta infliggendo un duro colpo alla propria industria e alla propria sfera sociale rifiutandosi di dipendere dall’energia russa”, ha concluso Putin.