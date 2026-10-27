Nasce partito dei sindaci, Cateno De Luca: "Noi un progetto vero"

(LaPresse) – “Si lancia il partito dei sindaci, quelli che stanno in trincea e garantiscono ai cittadini i servizi. I sindaci in maniera trasversale si sono organizzati in una strategia politica e oggi pongono al centro di una propria azione il potenziamento dei palazzi municipali, una revisione dei poteri dei sindaci e una rappresentanza non mediata , attraverso un partito”. Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord annuncia, a margine della convention a Roma insieme a Sindaci d’Italia, la nascita di un nuovo partito civico orientato verso la coalizione di centro destra. A chi gli fa notare che esiste già una organizzazione che si è autodefinita il “partito dei sindaci”, promossa dall’assessore al Comune di Roma, Alessandro Onorato. “Quella di Onorato è una operazione fatta in provetta, un surrogato dei salotti romani. I sindaci infatti anche del centro sinistra stanno aderendo a questa nostra strategia perché non finalizzata a creare una correntina per qualche posto in al Parlamento ma è fatta per consentire ai sindaci di arrivare direttamente in parlamento” precisa. “La nostra strategia – sottolinea. – è nata nel 2007 con Sicilia Vera e abbiamo menato a destra e sinistra vincendo in oltre 50 palazzi municipali. Questo è il vero civismo nato sul campo che ha visto anche mia candidatura alla Regione Sicilia che ha raccolto oltre 550 mila voti”.