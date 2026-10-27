'Movimento 17 Ottobre', Youssef Siher dal gip

Milano, 27 ott. (LaPresse) Oggi, nel carcere milanese di San Vittore, l’interrogatorio di garanzia davanti al Giudice per le indagini preliminari di Youssef Siher, il trentenne amministratore dei canali social del ‘Movimento 17 ottobre’, nato sul web dopo i disordini in centro a Milano. È accusato di istigazione a delinquere con finalità di terrorismo e violenza organizzata. Il gip dovrà decidere sulla richiesta di convalida del fermo del ricercatore italiano di origini marocchine: i pm hanno chiesto la custodia cautelare in carcere per il rischio di fuga e di reiterazione del reato. Per la Procura del capoluogo lombardo Siher “può sviluppare una strategia rivoluzionaria” e i suoi messaggi “sono una dichiarazione di guerra continua”.