Femminicidio Torzullo, la madre di Federica su Carlomagno: "Dopo averla uccisa veniva a casa nostra"

(LaPresse) – “Mi aspetto il massimo della pena. Cosa doveva fare di più: l’ha uccisa, bruciata sotterrata, io non l’ho potuta nemmeno vestire”. Lo ha detto Roberta Virgulti, madre di Federica Torzullo, in aula prima dell’inizio del processo per il femminicidio della figlia, uccisa ad Anguillara Sabazia. In aula il marito Claudio Agostino Carlomagno, accusato di aver ucciso la moglie. E poi del depistaggio fatto da Carlomagno nei giorni precedenti: “Una storia che sembra un thriller. Lui veniva in casa nostra, non ci consolava ma ci passava una mano sulla spalla…”.
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