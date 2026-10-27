Bari, Finanza sequestra 7mila prodotti non sicuri

(LaPresse) – La Guardia di Finanza di Bari ha sequestrato circa 7mila prodotti non conformi alle norme sulla sicurezza dei consumatori in cinque esercizi commerciali tra Castellana Grotte, Molfetta, Monopoli, Adelfia e Casamassima. Nei primi quattro negozi sono stati individuati circa 3mila articoli, tra decorazioni di Halloween e prodotti per l’igiene e la casa, privi delle informazioni obbligatorie in lingua italiana. A Casamassima, invece, sono stati sequestrati circa 4mila portachiavi con peluche, bambole e pupazzi raffiguranti personaggi dei cartoni animati, sprovvisti del marchio CE. La merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo e i responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio per le sanzioni previste dal Codice del Consumo.