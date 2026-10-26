Ucraina, Tajani: "Salvini? Pronto nuovo pacchetto aiuti militari"

“La mia posizione è nota, siamo dalla parte dell’Ucraina e continueremo ad aiutarla finché sarà necessario. È pronto già il prossimo pacchetto di tipo militare che invieremo quanto prima a Kiev”. Così il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, a margine della visita alla caserma dei carabinieri Montebello, sullo stop all’invio di armi e soldi all’Ucraina proposto dal segretario della Lega Matteo Salvini. “Detto questo, ci auguriamo che possa realizzarsi quanto prima l’incontro tra Zelensky e Putin, magari con una presenza americana ed europea affinché si possa raggiungere la pace, il nostro obiettivo è la pace, ma deve essere una pace giusta, non può essere la sconfitta dell’Ucraina la pace”.