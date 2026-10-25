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lunedì 26 ottobre 2026

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Usa, Obama in Michigan per Abdul El-Sayed: "Qualcosa di cui potrete andare fieri"

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Sabato sera l’ex presidente Barack Obama ha mobilitato gli elettori democratici nel Michigan, uno degli Stati chiave delle elezioni. Il presidente, che ha ricoperto due mandati, ha condannato i critici del candidato al Senato Abdul El-Sayed e ha affermato che l’accoppiata tra l’ex funzionario del settore sanitario e l’attuale senatrice statunitense Elissa Slotkin darebbe allo Stato una “coppia di ferro”. “Avete un uomo musulmano e una donna ebrea che lottano per voi al Senato degli Stati Uniti. Questo è qualcosa di cui il Michigan può andare fiero”, ha detto Obama.