Usa, Obama in Michigan per Abdul El-Sayed: "Qualcosa di cui potrete andare fieri"

Sabato sera l’ex presidente Barack Obama ha mobilitato gli elettori democratici nel Michigan, uno degli Stati chiave delle elezioni. Il presidente, che ha ricoperto due mandati, ha condannato i critici del candidato al Senato Abdul El-Sayed e ha affermato che l’accoppiata tra l’ex funzionario del settore sanitario e l’attuale senatrice statunitense Elissa Slotkin darebbe allo Stato una “coppia di ferro”. “Avete un uomo musulmano e una donna ebrea che lottano per voi al Senato degli Stati Uniti. Questo è qualcosa di cui il Michigan può andare fiero”, ha detto Obama.