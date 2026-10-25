Ucraina, raid russo su Kharkiv: le immagini dei soccorsi tra le macerie

Il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina ha riferito domenica che almeno quattro persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco con droni russi a Kharkiv. Secondo le autorità locali, sono stati danneggiati un centro commerciale nel quartiere Osnovianskyi della città e un’azienda civile nel quartiere Industrialnyi. In altre zone dell’Ucraina, almeno sei persone sono rimaste ferite in un attacco russo contro un edificio residenziale a Vinnytsia, ha riferito il Servizio statale di emergenza. L’attacco ha danneggiato l’area compresa tra il secondo e il terzo piano dell’edificio, distruggendo quattro appartamenti e danneggiando le auto parcheggiate nelle vicinanze, secondo quanto riferito dalle autorità.