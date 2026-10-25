Spagna, migliaia di pecore invadono le strade di Madrid per il Festival della Transumanza

Migliaia di pecore e capre hanno attraversato domenica le strade del centro di Madrid, attirando residenti e turisti per il tradizionale Festival della Transumanza. L’evento rievoca lo spostamento stagionale del bestiame verso nuovi pascoli, lungo antichi sentieri che attraversano la penisola iberica. Quest’anno il percorso è stato modificato per evitare Puerta del Sol, dove gli attivisti per il diritto alla casa hanno allestito un accampamento di protesta. Il festival richiama anche l’importanza ambientale del pascolo tradizionale: il bestiame contribuisce a ripulire la vegetazione secca e il sottobosco, riducendo il rischio di incendi boschivi.