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lunedì 26 ottobre 2026

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Spagna, migliaia di pecore invadono le strade di Madrid per il Festival della Transumanza

LaPresse
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Migliaia di pecore e capre hanno attraversato domenica le strade del centro di Madrid, attirando residenti e turisti per il tradizionale Festival della Transumanza. L’evento rievoca lo spostamento stagionale del bestiame verso nuovi pascoli, lungo antichi sentieri che attraversano la penisola iberica. Quest’anno il percorso è stato modificato per evitare Puerta del Sol, dove gli attivisti per il diritto alla casa hanno allestito un accampamento di protesta. Il festival richiama anche l’importanza ambientale del pascolo tradizionale: il bestiame contribuisce a ripulire la vegetazione secca e il sottobosco, riducendo il rischio di incendi boschivi.