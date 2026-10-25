Serbia, oggi al voto per eleggere il nuovo Parlamento: le immagini dai seggi

In Serbia si vota per le elezioni parlamentari, considerate una resa dei conti tra il leader populista del Paese balcanico Aleksandar Vučić e un movimento di studenti universitari che per quasi due anni ha guidato le proteste contro di lui. Sebbene i 6,4 milioni di elettori serbi possano scegliere tra 18 partiti che sperano di entrare nel Parlamento composto da 250 membri, le elezioni si sono configurate come un referendum tra il Partito Progressista Serbo di destra di Vučić e la Lista degli Studenti, sostenuta dai giovani. Si ritiene che i principali contendenti siano testa a testa nei sondaggi, rendendo le elezioni di domenica le più incerte degli ultimi anni.