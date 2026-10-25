Serbia, il presidente Vucic in fila per votare al seggio elettorale di Belgrado

Il leader populista Aleksandar Vučić si è messo in fila insieme a una lunga schiera di elettori fuori da un seggio elettorale a Belgrado per esprimere il proprio voto alle elezioni parlamentari di domenica. Le elezioni sono considerate una resa dei conti tra Vučić e un movimento di studenti universitari che da quasi due anni guidano le proteste contro di lui. Domenica mattina presto gli elettori hanno fatto la fila nei seggi elettorali di tutto il Paese, file che il movimento studentesco ha definito sul proprio sito web “file di speranza”. Nella capitale, Vucic ha atteso di votare per oltre un’ora insieme alla moglie.