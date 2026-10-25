Papa Leone XIV: "Le guerre impoveriscono il mondo, continuiamo a pregare per la pace"

“Continuiamo a pregare per la pace. Uniamoci spiritualmente il 27 ottobre ai capi di Chiesa e ai leader religiosi, ad Assisi, nel 40esimo incontro convocato da San Giovanni Paolo II. Mai come oggi è evidente che le guerre, oltre a seminare morte e distruzione, impoveriscono e danneggiano il mondo. Il Signore ispiri scelte di dialogo e di pace”. Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. “Assicuro la mia preghiera per quanti sono rimasti uccisi e feriti venerdì scorso nell’attentato terroristico contro i fedeli della chiesa ortodossa in Giordania. Sono vicino a quella comunità e all’intero Paese, che si distingue per la pacifica convivenza e il rispetto tra le diverse religioni. Seguo con preoccupazione – ha aggiunto il pontefice – la grave situazione umanitaria in Yemen, dove la popolazione soffre per mancanza di cibo, acqua e cure mediche. Rivolgo un accorato appello affinché cessino le ostilità e sia garantito al popolo yemenita di vivere nella pace”.