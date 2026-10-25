Israele, manifestazioni contro Netanyahu alla vigilia delle elezioni

Una grande folla a Tel Aviv si è radunata per un’ultima manifestazione di protesta contro il primo ministro Benjamin Netanyahu e il suo governo, alla vigilia di quelle che sono state definite le elezioni più decisive nella storia del Paese. La folla ha accolto con favore le richieste di istituire una commissione d’inchiesta sulle falle nella sicurezza che hanno portato all’attacco guidato da Hamas del 7 ottobre 2023, che ha scatenato la guerra a Gaza. Netanyahu ha rifiutato tale inchiesta. La manifestazione ha fatto eco a quelle settimanali che un tempo si tenevano per chiedere il rilascio degli ostaggi sequestrati a Gaza. Tutti gli ostaggi, o le loro salme, sono stati infine restituiti, ma Netanyahu è stato accusato di aver ritardato gli accordi che avrebbero permesso di liberarli prima.