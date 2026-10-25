Iraq, migliaia in strada per commemorare i morti di Piazza Tahrir

Domenica una folla enorme di manifestanti si è radunata in piazza Tahrir a Baghdad per commemorare il settimo anniversario del movimento di protesta iracheno “Tishreen”, iniziato nell’ottobre 2019 contro la corruzione, la disoccupazione e l’inefficienza dei servizi pubblici. Secondo le stime di organismi iracheni e internazionali, le proteste hanno causato la morte di oltre 600 persone e lasciato più di 20.000 feriti. I partecipanti sventolavano bandiere irachene e intonavano slogan in ricordo delle manifestazioni, che sono diventate uno dei più grandi movimenti di protesta nella storia moderna dell’Iraq. Il Comando Operativo di Baghdad ha annunciato misure di sicurezza e organizzative per garantire lo svolgimento del raduno, tra cui il divieto di circolazione per motociclette e tuk-tuk a tre ruote. Le strade che conducono a piazza Tahrir sono rimaste aperte ai pedoni e al traffico.