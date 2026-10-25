Giordania, la regina Rania fa visita alle famiglie delle vittime dell’attacco alla chiesa di Karak

La regina Rania di Giordania ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime della sparatoria avvenuta venerdì in una chiesa greco-ortodossa a Karak. L’attacco, compiuto da uomini armati e mascherati, ha provocato nove morti e decine di feriti. Domenica si sono svolti i funerali di otto delle vittime, mentre la nona sarà sepolta lunedì ad Amman, la capitale del Regno. La città di Karak ospita una minoranza cristiana e la comunità locale si è stretta attorno alle famiglie colpite. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell’attacco e le ragioni della sparatoria restano al momento sconosciute. Il governo giordano ha definito l’episodio un “attacco terroristico“.