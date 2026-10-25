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lunedì 26 ottobre 2026

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Giordania, la regina Rania fa visita alle famiglie delle vittime dell’attacco alla chiesa di Karak

LaPresse
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La regina Rania di Giordania ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime della sparatoria avvenuta venerdì in una chiesa greco-ortodossa a Karak. L’attacco, compiuto da uomini armati e mascherati, ha provocato nove morti e decine di feriti. Domenica si sono svolti i funerali di otto delle vittime, mentre la nona sarà sepolta lunedì ad Amman, la capitale del Regno. La città di Karak ospita una minoranza cristiana e la comunità locale si è stretta attorno alle famiglie colpite. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell’attacco e le ragioni della sparatoria restano al momento sconosciute. Il governo giordano ha definito l’episodio un “attacco terroristico“.