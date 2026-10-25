Corea del Nord, Kim Jong Un inaugura il ponte che unisce il Paese alla Cina

Il leader nordcoreano Kim Jong Un si è recato sabato in Cina, per inaugurare un nuovo ponte che collega i due Paesi e impegnandosi a rafforzare la cooperazione con Pechino. La visita di Kim in Cina rappresenta la sua ultima mossa nel tentativo di allineare Pyongyang con Pechino e Mosca contro gli Stati Uniti. Si tratta della sua prima visita da un anno a questa parte. Kim è arrivato sabato nella città cinese di confine di Dandong dopo aver attraversato il ponte appena inaugurato, secondo quanto riferito dal Ministero dell’Unificazione della Corea del Sud e dall’agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua. A Dandong, Kim ha visitato un monumento commemorativo che celebra il sostegno della Cina alla Corea del Nord durante la guerra di Corea del 1950-53 e ha incontrato Wang Huning, membro del Comitato permanente del Partito Comunista Cinese. Durante l’incontro, Kim ha ribadito la determinazione a sviluppare la cooperazione bilaterale, mentre Wang ha trasmesso i saluti del presidente cinese Xi Jinping, secondo quanto riferito dalla KCNA. Gli esperti hanno affermato che l’apertura del nuovo ponte sul fiume Yalu questo mese rappresenta un simbolo chiave del rafforzamento dei legami tra la Corea del Nord e la Cina e riflette la loro intenzione di espandere gli scambi commerciali, poiché si prevede che il ponte possa gestire il traffico in entrambe le direzioni 24 ore su 24, compresi i trasporti di container e i camion per carichi pesanti. Il ponte è stato inaugurato dopo oltre un decennio di ritardi.