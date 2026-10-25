Bulgaria, oggi si vota per eleggere il nuovo presidente: le immagini dai seggi

Oggi la Bulgaria è chiamata alle urne per eleggere il prossimo presidente, in una campagna elettorale dominata dall’aumento dei prezzi, dalle difficoltà economiche e dalle preoccupazioni in materia di sicurezza legate alla guerra della Russia in Ucraina e agli attacchi con i droni nel Mar Nero. Le elezioni rappresentano un banco di prova fondamentale per il partito «Bulgaria Progressista» del primo ministro Rumen Radev, vincitore delle elezioni parlamentari di aprile. La presidente Iliana Yotova, sostenuta dal partito di Radev, è tra i principali contendenti in una corsa che conta 27 candidati. Anche l’ex primo ministro ad interim Andrey Gyurov, sostenuto dai partiti dell’opposizione filo-occidentali, dovrebbe arrivare al ballottaggio. La campagna elettorale si è concentrata in larga misura sull’invasione russa dell’Ucraina e sull’intensificarsi delle ostilità nel Mar Nero, dove i recenti attacchi con droni contro navi mercantili al largo delle coste bulgare hanno acuito le preoccupazioni in materia di sicurezza. L’aumento dei prezzi dell’energia e l’inflazione hanno inoltre messo a dura prova i bilanci delle famiglie, in particolare nelle zone rurali.