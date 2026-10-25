Brasile, oggi il ballottaggio tra Lula e Bolsonaro jr: le immagini dai seggi

I brasiliani hanno iniziato a votare nelle controverse elezioni presidenziali di domenica tra il presidente in carica Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, una sfida che determinerà se gli Stati Uniti amplieranno in modo significativo la loro crescente influenza in America Latina. I sondaggi precedenti al voto di domenica mostravano i due candidati, che hanno bisogno di oltre il 50% dei voti per diventare il prossimo leader del Brasile a gennaio, in una corsa testa a testa. Le elezioni vedono contrapposti Lula, politico veterano di centro-sinistra, e Bolsonaro, alleato del presidente statunitense Donald Trump e figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro, attualmente in carcere. Flávio Bolsonaro ha superato Lula di oltre 2,2 milioni di voti al primo turno delle elezioni all’inizio di questo mese. Su quasi 160 milioni di aventi diritto al voto, oltre 33 milioni non si sono recati alle urne. La differenza tra i due candidati è netta. Bolsonaro e Lula hanno visioni ideologiche opposte su questioni che spaziano dalle relazioni tra Stati Uniti e Brasile al cambiamento climatico, fino al welfare sociale.