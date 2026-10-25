Brasile, Flavio Bolsonaro al seggio vota per il ballottaggio contro Lula

Domenica i brasiliani voteranno nel ballottaggio presidenziale che vede contrapposti il presidente in carica di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva e il senatore Flávio Bolsonaro, un esponente dell’estrema destra alleato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro attualmente in carcere, ha superato Lula di oltre 2,2 milioni di voti al primo turno delle elezioni tenutosi all’inizio di questo mese. Oltre 33 milioni dei quasi 160 milioni di elettori registrati non si sono recati alle urne. La differenza tra i due candidati è netta. Bolsonaro e Lula hanno visioni ideologiche opposte su questioni che spaziano dalle relazioni tra Stati Uniti e Brasile al cambiamento climatico, fino al welfare sociale. Una vittoria di Bolsonaro significherebbe una svolta a destra per il Paese più popoloso dell’America Latina e la sua più grande economia, in un anno in cui gli alleati di Trump hanno ottenuto vittorie in Cile, Perù e Colombia.