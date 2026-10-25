Albania, scontri tra polizia e manifestanti a Tirana

A Tirana, capitale dell’Albania, la polizia antisommossa ha utilizzato idranti contro grandi gruppi di manifestanti, alcuni dei quali hanno appiccato il fuoco a edifici governativi e lanciato oggetti contro le forze dell’ordine. Gli studenti delle scuole superiori e dell’università chiedono una riduzione delle tasse universitarie, maggiori investimenti statali nell’istruzione e protestano contro la corruzione nel sistema educativo. Alcuni si sono uniti a un movimento antigovernativo più ampio che chiede le dimissioni del primo ministro socialista Edi Rama. Sabato Rama ha dichiarato che il suo governo sta preparando una risposta alle richieste degli studenti e li ha invitati al dialogo. Ha avvertito che i manifestanti violenti andranno incontro a sanzioni.