Lega, Zaia: "Io in segreteria? Mai cercato cariche, capiremo cosa accadrà"

“Non è una questione di non volerci mettere la faccia, cercheremo di capire cosa accadrà. Penso di essere uno dei militanti storici e non mi sono mai tirato indietro, fermo restando che poi non ho mai cercato cariche nel movimento. Ognuno deve fare il mestiere che gli è stato affidato, io sto facendo il presidente del Consiglio regionale poi vedremo cosa accadrà: non lo dico in maniera tattica”. Così il presidente del Consiglio regionale veneto Luca Zaia, a margine del congresso della Lega a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva un commento alle parole di Claudio Durigon che gli aveva detto che, qualora Matteo Salvini gli avesse chiesto di entrare in segreteria avrebbe dovuto “metterci la faccia”.