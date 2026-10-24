Lega, Zaia: "Io in segreteria? Mai cercato cariche, capiremo cosa accadrà"

“Non è una questione di non volerci mettere la faccia, cercheremo di capire cosa accadrà. Penso di essere uno dei militanti storici e non mi sono mai tirato indietro, fermo restando che poi non ho mai cercato cariche nel movimento. Ognuno deve fare il mestiere che gli è stato affidato, io sto facendo il presidente del Consiglio regionale poi vedremo cosa accadrà: non lo dico in maniera tattica”. Così il presidente del Consiglio regionale veneto Luca Zaia, a margine del congresso della Lega a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva un commento alle parole di Claudio Durigon che gli aveva detto che, qualora Matteo Salvini gli avesse chiesto di entrare in segreteria avrebbe dovuto “metterci la faccia”.
Seguici su