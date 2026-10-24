Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 25 ottobre 2026

Ultima ora

Lega, Molinari: "Non ho chiesto la firma a Giorgetti perché è a lavoro sulla manovra"

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover

Al via all’Allianz MiCo di Milano il congresso straordinario della Lega. “Lo scopo era avere un documento che ribadisse che la questione settentrionale e l’identità, l’anima federalista della Lega non è in discussione ed è patrimonio comune di tutti i militanti. E il fatto che su questa mozione siano convenuti tutti i governatori, tutti i segretari regionali delle regioni del nord della Lega e tanti militanti e amministratori eletti, credo sia un bel segnale che dimostra che non c’è una partita su questo tema perché questo è un tema di tutti”, ha detto il capogruppo del Carroccio alla Camera Riccardo Molinari.

A chi gli chiedeva come mai il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non avesse firmato per la mozione, Molinari ha risposto: “È molto semplice, Giorgetti lo sto sentendo tutti i giorni ma è in giro per il mondo o è al Mef a lavorare sulla manovra di bilancio. Personalmente io stesso non gli ho mai mandato una bozza di risoluzione o mai gli ho chiesto una firma perché sta facendo altro, si sta occupando di mettere giù la legge di bilancio, di contrattare con l’Europa margini di flessibilità e di presentare un documento che possa rispondere anche alle istanze politiche della Lega, quindi semplicemente si sta occupando d’altro, non c’è nessun’altra interpretazione da dare. Giorgetti è una grande risorsa del nostro movimento e del Paese, quindi non c’è nessuna polemica o nessun retropensiero”.