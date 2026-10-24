Lega, Molinari: "Non ho chiesto la firma a Giorgetti perché è a lavoro sulla manovra"

Al via all’Allianz MiCo di Milano il congresso straordinario della Lega. “Lo scopo era avere un documento che ribadisse che la questione settentrionale e l’identità, l’anima federalista della Lega non è in discussione ed è patrimonio comune di tutti i militanti. E il fatto che su questa mozione siano convenuti tutti i governatori, tutti i segretari regionali delle regioni del nord della Lega e tanti militanti e amministratori eletti, credo sia un bel segnale che dimostra che non c’è una partita su questo tema perché questo è un tema di tutti”, ha detto il capogruppo del Carroccio alla Camera Riccardo Molinari.

A chi gli chiedeva come mai il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non avesse firmato per la mozione, Molinari ha risposto: “È molto semplice, Giorgetti lo sto sentendo tutti i giorni ma è in giro per il mondo o è al Mef a lavorare sulla manovra di bilancio. Personalmente io stesso non gli ho mai mandato una bozza di risoluzione o mai gli ho chiesto una firma perché sta facendo altro, si sta occupando di mettere giù la legge di bilancio, di contrattare con l’Europa margini di flessibilità e di presentare un documento che possa rispondere anche alle istanze politiche della Lega, quindi semplicemente si sta occupando d’altro, non c’è nessun’altra interpretazione da dare. Giorgetti è una grande risorsa del nostro movimento e del Paese, quindi non c’è nessuna polemica o nessun retropensiero”.