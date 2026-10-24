Germania, in fiamme il “Nido dell’Aquila” di Hitler

Un incendio è divampato venerdì sera nel “Nido dell’Aquila”, noto anche come Kehlsteinhaus, il rifugio alpino sulle Alpi bavaresi, nella parte meridionale della Germania, al confine con l’Austria, e noto per essere stato una delle residenze private di Adolf Hitler. La polizia bavarese ha fermato un sospetto in relazione al rogo. E’ stata aperta un’indagine. Circa 200 soccorritori sono stati impegnati nelle operazioni di contenimento delle fiamme. All’interno della struttura, situata a un’altitudine di 1834 metri sopra Berchtesgaden, non c’erano persone e non si segnalano feriti. Hitler utilizzò il rifugio come sede secondaria del governo e qui incontrò i comandanti per pianificare l’invasione dell’Urss nel 1941. Completato dai nazisti nel 1938, l’edificio scampò alla distruzione dopo la loro sconfitta nel 1945. Da allora, è diventato una meta turistica molto frequentata.