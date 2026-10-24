Corteo a Roma, sassi contro gli ingressi della stazione Termini

Ancora tensioni a Roma, dove sabato pomeriggio è partita una protesta contro il carovita e il governo Meloni. I manifestanti hanno preso d’assalto una delle entrate della stazione Termini, su via Giolitti. Le porte sono state chiuse con le catene e i dimostranti hanno tirato cartelli stradali, pietre e bottiglie infrangendo i vetri delle porte. All’interno della stazione c’era un presidio di Polizia ed Esercito. Il corteo poi è stato deviato dalla stazione Termini verso Piazza Vittorio.